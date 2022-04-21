Команда боксера готується до суду

Легендарний боксер та промоутер Оскар Де Ла Хойя звинувачений у сексуальному насильстві.

Про це повідомляє ESPN.

Дівчина, яка раніше працює в компанії Casa Mexico, яка належить Оскару, подала до Верховного суду Лос-Анджелеса заяву на мексиканця.

Дівчина заявила, що 2020 року вона двічі зазнала сексуальних домагань та сексуального насильства з боку Де Ла Хої.

"Як пережила це насильство, моя клієнтка хоче, щоб інші знали, що така поведінка неприйнятна і не має значення, хто ви. Ми добиватимемося справедливості від її імені", - заявив адвокат дівчини.

Водночас сам боксер відкидає всі звинувачення.

"З цілодобовим циклом новин ми все частіше опиняємося в ситуації, коли зловмисні та несправедливі звинувачення інтерпретуються, як правда без доказів, які підтверджують їхнє помилкове твердження. Я впевнений, що моя команда юристів вирішить це питання і доведе мою невинність", - заявив Де Ла Хойя.

Нагадаємо, легендарний боксер в дитинстві став жертвою зґвалтування.