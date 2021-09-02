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Легендарний боксер в дитинстві став жертвою згвалтування

Сьогодні 19:55 609 1
Де Ла Хойя згадав похмурий момент свого життя
Легендарний боксер в дитинстві став жертвою згвалтування
#Де Ла Хойя

Джерело - Los Angeles Times.

Колишній чемпіон світу в шести вагових категоріях Оскар Де Ла Хойя втратив невинність в 13-річному віці, будучи згвалтованим.

Про це заявив сам Де Ла Хойя.

"Я був зґвалтований в 13 років. Це зробила жінка. Вона була набагато старше. Їй було більше 35 років. Це сталося на турнірі з боксу на Гавайських островах. Тобто я не просто втратив невинність в 13 років. Мене її позбавили, я був зґвалтований.

Ця штука досі болить. Ця штука сидить глибоко всередині. І ви не знаєте, що станеться, коли вона вирветься назовні. Ви просто сподіваєтеся забути про все", - розповів Де Ла Хойя.

Нагадаємо, що в суботу, 11 вересня, Де Ла Хойя вперше з 2018 року вийде на ринг. Його суперником стане колишній чемпіон UFC Вітор Белфорт.

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