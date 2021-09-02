Легендарний боксер в дитинстві став жертвою згвалтування

Колишній чемпіон світу в шести вагових категоріях Оскар Де Ла Хойя втратив невинність в 13-річному віці, будучи згвалтованим.

Про це заявив сам Де Ла Хойя.

"Я був зґвалтований в 13 років. Це зробила жінка. Вона була набагато старше. Їй було більше 35 років. Це сталося на турнірі з боксу на Гавайських островах. Тобто я не просто втратив невинність в 13 років. Мене її позбавили, я був зґвалтований.

Ця штука досі болить. Ця штука сидить глибоко всередині. І ви не знаєте, що станеться, коли вона вирветься назовні. Ви просто сподіваєтеся забути про все", - розповів Де Ла Хойя.