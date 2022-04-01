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Стала відома умова, за якої Ломаченко залишить Україну

Сьогодні 14:25 212 0
Український боксер має намір зробити внесок у вигнанні окупанта
Стала відома умова, за якої Ломаченко залишить Україну
#Василь Ломаченко

Джерело - TMZ Sports.

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко залишить межі України лише після закінчення війни з росією.

Про це заявив менеджер боксера Егіс Клімас.

"Зараз у Ломаченка все добре. В Україні він у безпечному місці. Він не перебуває у зоні бойових дій. Ломаченко приєднався до батальйону територіальної оборони. Він захищає свій будинок.

Ломаченко не покине Україну, доки не закінчиться війна. Швидше за все, до цього часу він залишатиметься там", - сказав Клімас.

Нагадаємо Ломаченко мав провести поєдинок проти Камбососа, однак через вторгнення Росії він залишився в Україні, щоб захищати її від окупанта.

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