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Ф’юрі: Багато хто недооцінює Вайта

Сьогодні 17:44 235 0
Тайсон Ф'юрі прокоментував бій проти Вайта
Ф’юрі: Багато хто недооцінює Вайта
#Тайсон Ф'юрі, #Ділліан Вайт

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу з боксу у важкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі оцінив Ділліана Вайта, з яким він побється 23 квітня.

Про це розповів сам боксер у коментарі TstreeT Controversy.

"Переді мною стоїть величезний виклик в особі Ділліана. Багато хто недооцінює Вайта, але я не з них. Я поважаю його настільки, наскільки він цього заслуговує.

Я тренуюсь із січня, я побив усі рекорди у залі. Я добре почуваюся, добре виглядаю. Тож я не недооцінюю цього хлопця. Я поважаю його, як Деонтея Вайлдера та інших.

Мені потрібно добре тренуватися, і я добре готовий до цього бою. Тому з нетерпінням чекаю на цей поєдинок", – сказав Ф'юрі.

Раніше Ф'юрі вибрали запасного суперника на випадок, якщо Вайт відмовиться від бою.

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