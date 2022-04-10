Ф'юрі вибрали запасного суперника на випадок, якщо Вайт відмовиться від бою

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі має запасний варіант на випадок, якщо Ділліан Вайт відмовиться від бою.

Про це заявив промоутер Френк Воррен.

"Щоправда, що ми охоплюємо всі варіанти. Думаєте, ми організовуємо подію такого масштабу і не розглядатимемо такий сценарій? Звичайно, ми працюємо і над цим.

Вайт підписав угоду про бій. У ньому є багато зобов'язань обох сторін. Ми вже свої виконали. А все, що продовжує робити Ділліан - вигадувати різні речі, яких немає у контракті. Я хочу від Уайта лише дотримання пунктів договору", - зазначив Воррен.