Промоутер розповів де і коле може відбутися бій-реванш Усик - Джошуа

Джерело - Чемпіон.

Бій-реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа може відбутися наприкінці липня в Саудівській Аравії.

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.

"23 липня, Саудівська Аравії – це один із наших варіантів. Також у нас є опції на Близькому Сході, у Лондоні та Лас-Вегасі. На даний момент ми працюємо над різними контрактами, спілкуємося з командою Усика, яка має вагоме слово з приводу місця проведення бою", - заявив промоутер.

Актуально: Контракт на реванш Усик - Джошуа досі не підписаний

"Я припускаю, що ми маємо зробити анонс протягом двох тижнів. Звичайно, домовленість про поєдинок вже є, він відбудеться на 100 відсотків", – розповів Гірн.

Нагадаємо, Усик створив благодійний фонд Usyk Foundation.