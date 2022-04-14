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Контракт на реванш Усик - Джошуа досі не підписаний

Сьогодні 09:43 116 0
Відомий промоутер розповів про перебіг переговорів напередодні бою Усик - Джошуа
Контракт на реванш Усик - Джошуа досі не підписаний
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - Boxing News 24.

Бій-реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа може відбутися 23 липня 2022 року.

Цю можливу дату підтвердив промоутер Джошуа Едді Гірн.

"Те, що ми вже досягли угоди та підписали папери – не правда, але ця дата обговорюється. Жодних контрактів ще не укладено. Так, ця дата знаходиться на розгляді, тому що ми отримали цю пропозицію, але ми маємо й інші, не менш вигідні пропозиції", - заявив промоутер.

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"Очевидно, що бій відбудеться там, де насамперед буде фінансово вигідно обом сторонам. Команда Усика бере участь у переговорах, і вони також шукатимуть найвигідніший варіант. Наша команда хотіла б провести цей поєдинок у Лондоні, але розуміємо, що є набагато вигідніші пропозиції. Ми ухвалимо рішення протягом наступних двох тижнів", – сказав Гірн.

Нагадаємо, Усик - у ТОП-5 найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій.

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