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Усик - у ТОП-5 найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій

Сьогодні 14:10 190 0
Оновився рейтинг найкращих боксерів світу
Усик - у ТОП-5 найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій
#Бетербієв, #Майріс Брієдіс, #Вайлдер, #Головкін, #Сергій Дерев'янченко, #Ентоні Джошуа, #Сауль Канело Альварес, #Кроуфорд, #Василь Ломаченко, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Каллум Сміт

Джерело - BoxRec.

Сьогодні, 10 квітня, оновився рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій.

Про це повідомляє BoxRec.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Олександр Усик увійшов до ТОП-5 рейтингу.

Українця випередили лише Геннадій Головкін, Сауль Альварес, Теренс Кроуфорд і Тайсон Ф’юрі.

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Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко посідає 26 місце.

Рейтинг боксерів незалежно від вагової категорії:

1. Геннадій Головкін
2. Сауль Альварес
3. Теренс Кроуфорд
4. Тайсон Ф’юрі
5. Олександр Усик
6. Ентоні Джошуа
7. Майріс Брієдіс
8. Деонтей Вайлдер
9. Каллум Сміт
10. Артур Бетербієв
...
26. Василь Ломаченко
96. Сергій Дерев'янченко
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