Усик - у ТОП-5 найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій

Оновився рейтинг найкращих боксерів світу

Джерело - BoxRec.

Сьогодні, 10 квітня, оновився рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій.

Про це повідомляє BoxRec.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Олександр Усик увійшов до ТОП-5 рейтингу.

Українця випередили лише Геннадій Головкін, Сауль Альварес, Теренс Кроуфорд і Тайсон Ф’юрі.

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Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко посідає 26 місце.

Рейтинг боксерів незалежно від вагової категорії:

1. Геннадій Головкін

2. Сауль Альварес

3. Теренс Кроуфорд

4. Тайсон Ф’юрі

5. Олександр Усик

6. Ентоні Джошуа

7. Майріс Брієдіс

8. Деонтей Вайлдер

9. Каллум Сміт

10. Артур Бетербієв

...

26. Василь Ломаченко

96. Сергій Дерев'янченко