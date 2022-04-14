Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 12:40 44792
Яремчук - один з найкращих гравців Бенфіки в матчі з Ліверпулем
Сьогодні 09:20 324
Вест Гем Ярмоленка зіграє з Ліоном, Барселона прийматиме Айнтрахт: розклад матчів 1/4 Ліги Європи
Сьогодні 08:46 294
Визначились півфіналісти Ліги чемпіонів 2021/22
Сьогодні 06:07 1398
Бенфіка з голом Яремчука зіграла внічию з Ліверпулем, Манчестер Сіті Зінченка вибив Атлетіко. Результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:01 844
Атлетико - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів
Вчора 21:55 3033
Ліверпуль - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів
Вчора 21:43 2229
Натуралізовану росіянку Сідорову виключили зі складу збірної України
Вчора 20:11 642
Три натуралізовані росіянки виключені зі складу збірної України
Вчора 19:11 729
В УПЛ назвали умову догравання сезону
Вчора 18:13 945
Прямі трансляції

Спенс: Я хочу нокаутувати Угаса

Сьогодні 12:20 160 0
Чемпіон WBC і IBF висловився щодо майбутнього бою з Йорденісом Угасом
Спенс: Я хочу нокаутувати Угаса
#Спенс, #Угас

Джерело - Bad Left Hook.

Чемпіон WBC і IBF у напівсередній вазі Еролл Спенс (27-0-0, 21 KO) має намір нокаутувати володаря титулу WBA Йорденіса Угаса (27-4, 12 КО).

Про це він заявив порталу Bad Left Hook.

"Тут або ти з’їси, або з’їдять тебе. Ось що буде у суботу увечері. Звісно, ​​я виграю. Але я націлений на нокаут. Якщо оформлю його, то оформлю. Якщо ні, то ні. Я на 100% знаю, що здобуду перемогу, але я однозначно хочу нокаутувати його".

  АктуальноУгас: У поєдинку зі Спенсом я знову шокую світ

"Я битимуся з Угасом, так само як і з усіма іншими. Він дуже хороший боєць. Угас завзято тренується. Він виходець з Куби, Йорденіс дуже відданий боксу. Але я відчуваю себе відданим на 100%, і в попередніх боях я не був таким сфокусованим, як зараз", - сказав Спенс.

Нагадаємо, бій Угас - Спенс відбудеться 16 квітня.

Коментарі ()
Популярне зараз
Гравець збірної України закликав до сепаратизму та назвав львів'ян нацистами Гравець збірної України закликав до сепаратизму та назвав львів'ян нацистами 12626 6
Яремчук забив гол Ліверпулю у чвертьфіналі Ліги чемпіонів ВІДЕО Яремчук забив гол Ліверпулю у чвертьфіналі Ліги чемпіонів ВІДЕО 5277
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 44792
Скандальний президент Стяуа назвав українських захисників Маріуполя нацистами Скандальний президент Стяуа назвав українських захисників Маріуполя нацистами 5501 2
Атлетико - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Атлетико - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 3033
Гутцайт захищає Бубку: Хто керує українським спортом? Гутцайт захищає Бубку: Хто керує українським спортом? 2593 1
Рекомендуємо
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 19792 3
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 42620
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 47904 1
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 173239 6
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 220271 5
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 11423