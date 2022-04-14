Спенс: Я хочу нокаутувати Угаса

Чемпіон WBC і IBF висловився щодо майбутнього бою з Йорденісом Угасом

Джерело - Bad Left Hook.

Чемпіон WBC і IBF у напівсередній вазі Еролл Спенс (27-0-0, 21 KO) має намір нокаутувати володаря титулу WBA Йорденіса Угаса (27-4, 12 КО).

Про це він заявив порталу Bad Left Hook.

"Тут або ти з’їси, або з’їдять тебе. Ось що буде у суботу увечері. Звісно, ​​я виграю. Але я націлений на нокаут. Якщо оформлю його, то оформлю. Якщо ні, то ні. Я на 100% знаю, що здобуду перемогу, але я однозначно хочу нокаутувати його".

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"Я битимуся з Угасом, так само як і з усіма іншими. Він дуже хороший боєць. Угас завзято тренується. Він виходець з Куби, Йорденіс дуже відданий боксу. Але я відчуваю себе відданим на 100%, і в попередніх боях я не був таким сфокусованим, як зараз", - сказав Спенс.

Нагадаємо, бій Угас - Спенс відбудеться 16 квітня.