Угас: У поєдинку зі Спенсом я знову шокую світ

Чемпіон WBA дав коментар напередодні бою зі Спенсом

Джерело - The Ring.

Чемпіон WBA у напівсередній вазі Йорденіс Угас (27-4, 12 КО) шокує світу у бою з володарем титулів WBC і IBF Ероллом Спенсом (27-0-0, 21 KO).

Про це він розповів порталу The Ring.

"У суботу я проллю кров, піт і сльози заради перемоги. Щодня мене підштовхує те, що я б’юся заради кубинців. Я знаю, що б’юся за щось набагато важливіше, ніж я сам. Я ніколи не сприймав це як даність. Еррол Спенс б’ється за Ерола Спенса, а я – за свою націю. Перемога над Пакьяо – це момент, який змінив моє життя, а тепер мені потрібно перемогти іншого чемпіона".

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"Я знову шокую світу, оскільки я досвідчений боєць, який не раз стояв за себе. Я вірю, що мої навички знову шокують світ. Мені допомагає усвідомлення того, що я чемпіон, воїн, який відповідає на найскладніші виклики. Я б’юся все життя, з шести років. Я почав перемагати у чемпіонських боях з 10 років. Тож нічого нового для мене", – сказав Угас.

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