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Кличко: Те, що армія РФ зробила в Україні – це те саме, що й нацизм під проводом Гітлера

Сьогодні 15:00 102 0
Колишній чемпіон світу прокоментував дії рашистських військ на території України
Кличко: Те, що армія РФ зробила в Україні – це те саме, що й нацизм під проводом Гітлера
#Володимир Кличко

Джерело - Чемпіон.

Те, що російська армія зробила в Україні – це те саме, що й нацизм під проводом Гітлера, або ще гірше.

Таку думку висловив колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко.

"Я вірю, що путінська росія показала своє справжнє обличчя і світ його побачив. Я, як і раніше, не розумію всі ці переговори з путіним перед війною. Усі попередження перед війною не завадили йому вчинити те, що він вчинив – військовий злочин, геноцид", - заявив ексбоксер.

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"Пропаганда про те, що в Україні є нацизм і що проводиться денацифікація – це брехня. На жаль, ця пропаганда отруює розум в росії. Ці солдати їдуть в Україну, мабуть, частково вірячи у те, що ми нацисти, але у нас президент з єврейським корінням".

  росія веде війну проти України

"Те, що російська армія зробила в Україні – це те саме, що й нацизм під проводом Гітлера, або ще гірше. Ми боремося, світ боротиметься. Якщо говорити про Третю світову війну, то, власне, вона йде, це її початок. Все зайшло надто далеко", – сказав Кличко.

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