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Гірн: Усик не дозволить влаштувати реванш із Джошуа у Лондоні

Сьогодні 14:39 217 0
Промоутер британця повідомив деталі переговорів про майбутній поєдинок
Гірн: Усик не дозволить влаштувати реванш із Джошуа у Лондоні
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - Mirror.

Український боксер Олександр Усик навряд чи захоче проводити реванш з Ентоні Джошуа у Великій Британії, адже так він втратить у фінансовому питанні.

Про це заявив промоутер британця Едді Гірн. 

"Якщо вдало вийти домовитися, то, чесно кажучи, нам буде дуже важко привезти Усика до Великої Британії. Ми можемо подивитися на це з його погляду: "Навіщо мені їхати до Англії за половину грошей?"

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Ми не можемо вибрати місце, де Усику заплатять значно менше. Ми хочемо провести бій у Лондоні, це було б великою перевагою для Джошуа, але виплата за право організувати поєдинок генерує вдвічі більше грошей. Усик нізащо не дозволить влаштувати бій у Лондоні. Ми повинні мати це на увазі.

Зараз ми маємо низку пропозицій та дат., ми вивчаємо контракти. Подивимося, де відбудеться бій, але думаю, що за два тижні ми з усім розберемося", - зазначив Гірн. 

Нагадаємо, у першому бою Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і став чемпіоном світу у надважкій вазі.

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