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Кличко: Всі, хто розпочав цю війну, мають бути в Гаазі

Сьогодні 11:55 255 0
Володимир Кличко прокоментував війну в Україні
Кличко: Всі, хто розпочав цю війну, мають бути в Гаазі
#Володимир Кличко

Джерело - Чемпіон.

Російські окупанти мають бути покарані за війну в Україні.

Про це розповів ексчемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко.

"Всі, хто розпочав цю війну, мають бути в суді, в Гаазі. І суд, покладаючись на факти, відповідально оцінюватиме дії кожного з керівних і не лише позицій Російської Федерації. Кожен. Факти приховати неможливо.

Усі ці історії, що українці нібито самі зав'язали руки своїм громадянам і застрелили їх у потилицю на колінах, у підвалах, на вулиці, на велосипедах, у машинах, в автобусах, на яких було написано "Діти", – це все задокументовано та буде далі документуватись.

Багато що поки що приховано, але чим більше часу минає, тим більше це спливає.

Кожна з імперій зазнала краху, включаючи Радянський Союз. Щоправда, завжди спливає, і ці дії будуть покарані", – сказав Кличко.

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