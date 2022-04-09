Кличко: Всі, хто розпочав цю війну, мають бути в Гаазі

Російські окупанти мають бути покарані за війну в Україні.

Про це розповів ексчемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко.

"Всі, хто розпочав цю війну, мають бути в суді, в Гаазі. І суд, покладаючись на факти, відповідально оцінюватиме дії кожного з керівних і не лише позицій Російської Федерації. Кожен. Факти приховати неможливо.

Усі ці історії, що українці нібито самі зав'язали руки своїм громадянам і застрелили їх у потилицю на колінах, у підвалах, на вулиці, на велосипедах, у машинах, в автобусах, на яких було написано "Діти", – це все задокументовано та буде далі документуватись.

Багато що поки що приховано, але чим більше часу минає, тим більше це спливає.

Кожна з імперій зазнала краху, включаючи Радянський Союз. Щоправда, завжди спливає, і ці дії будуть покарані", – сказав Кличко.