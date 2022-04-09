Промоутер розкрив нові деталі реваншу Усик - Джошуа

Джерело - boxingscene.com.
Переговори щодо реваншу між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа перебувають на фінальній стадії.
Про це розповів промоутер Едді Гірн.
"Ми на фінальній стадії переговорів з кількома об’єктами на кінець червня, або на початок середини липня. Я думаю, що протягом двох тижнів ми вже знатимемо, де відбудеться бій.
Ще є варіант для Великобританії, але нам насправді не потрібні належні переговори щодо Великобританії, ми можемо просто забронювати", – сказав Гірн.
Раніше повідомлялося, що реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа відбудеться 23 липня.