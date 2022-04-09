Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 00:07 42970
Евертон - МЮ - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ
Сьогодні 14:16 2310
Калініна поступилась Жабер у чвертьфіналі турніру WTA в Чарльстоні
Сьогодні 08:13 248
Магучіх визнано найкращою легкоатлеткою березня в Європі
Вчора 22:39 418
Відомий інсайдер назвав дату реваншу Усик - Джошуа
Вчора 18:39 1238
Костюк: Мета російських нелюдів - знищення українців як нації
Вчора 18:25 333
Абраменко перерахував олімпійські призові на підтримку України
Вчора 16:54 524
Сестри Музичук пояснили позицію щодо війни та листа до ФІДЕ
Вчора 16:25 2270 4
War story: У Бучі вбили 87 сусідів відомого українця
Вчора 15:43 4204
Горуна продав медаль Олімпіади на благодійному аукціоні
Вчора 14:27 340
Прямі трансляції

Промоутер розкрив нові деталі реваншу Усик - Джошуа

Сьогодні 11:38 333 0
Промоутер прокоментував реванш Усика з Джошуа
Промоутер розкрив нові деталі реваншу Усик - Джошуа
Фото - gettyimages
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - boxingscene.com.

Переговори щодо реваншу між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа перебувають на фінальній стадії.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Ми на фінальній стадії переговорів з кількома об’єктами на кінець червня, або на початок середини липня. Я думаю, що протягом двох тижнів ми вже знатимемо, де відбудеться бій.

Ще є варіант для Великобританії, але нам насправді не потрібні належні переговори щодо Великобританії, ми можемо просто забронювати", – сказав Гірн.

Раніше повідомлялося, що реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа відбудеться 23 липня.

Коментарі ()
Популярне зараз
Сестри Музичук пояснили позицію щодо війни та листа до ФІДЕ Сестри Музичук пояснили позицію щодо війни та листа до ФІДЕ 2270 4
Брентфорд - Вест Гем - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Брентфорд - Вест Гем - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 2515
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 42970
Сассуоло - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Сассуоло - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 2099
War story: У Бучі вбили 87 сусідів відомого українця War story: У Бучі вбили 87 сусідів відомого українця 4204
Евертон - МЮ - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Евертон - МЮ - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 2310
Рекомендуємо
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 38184
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 24480
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 19840
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 4747 7
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 19506
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 14805 12