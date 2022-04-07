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Камбосос: Ломаченко буде наступним відразу після Хейні

Сьогодні 23:10 109 0
Австралієць висловив готовність поборотися з українським боксером
Камбосос: Ломаченко буде наступним відразу після Хейні
#Джордж Камбосос, #Василь Ломаченко

Джерело - Boxing News 24/7.

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос зацікавлений у зустрічі у рингу з Василем Ломаченком.

Про це заявив сам австралійський боксер.

"Девін Хейні просто взяв контракт і підписав його. Це фантастика. На кону нашого протистояння стоятимуть не лише мої титули, а й пояс Девіна. Я додам цей титул до своєї колекції.

Знаю простий спосіб, як залишатися мотивованим та голодним до перемог - потрібно боротися з найкращими хлопцями. Тож Ломаченко буде наступним одразу після Хейні. Це бій, якого хочу. Я продовжую піднімати планку австралійського боксу", - зазначив Камбосос.

Нагадаємо, що  Василь Ломаченко відмовився їхати з України  під час російського вторгнення заради поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу проти Джорджа Камбососа.

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