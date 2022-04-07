Камбосос: Ломаченко буде наступним відразу після Хейні

Джерело - Boxing News 24/7.
Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос зацікавлений у зустрічі у рингу з Василем Ломаченком.
Про це заявив сам австралійський боксер.
"Девін Хейні просто взяв контракт і підписав його. Це фантастика. На кону нашого протистояння стоятимуть не лише мої титули, а й пояс Девіна. Я додам цей титул до своєї колекції.
Знаю простий спосіб, як залишатися мотивованим та голодним до перемог - потрібно боротися з найкращими хлопцями. Тож Ломаченко буде наступним одразу після Хейні. Це бій, якого хочу. Я продовжую піднімати планку австралійського боксу", - зазначив Камбосос.
Нагадаємо, що Василь Ломаченко відмовився їхати з України під час російського вторгнення заради поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу проти Джорджа Камбососа.