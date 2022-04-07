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Кроуфорд: Хочу підтримати Україну, підтримати Усика та інших

Сьогодні 18:09 193 0
Боксер розуміє, що відбувається
Кроуфорд: Хочу підтримати Україну, підтримати Усика та інших
#Олександр Усик

Джерело - boxingscene.

Американський боксер Теренс Кроуфорд після того, як у ЗМІ США з'явилася інформація про неймовірно жорстокі дії російських військових у Київській області, виступив з заявою на підтримку України.

"Хотів би підтримати своїх українських друзів. Знаю братів Кличків, Ломаченка, Усика та Віктора Постола. З останнім я одного разу розділив ринг.

Вони борються за свою країну, їм потрібна підтримка. Я сподіваюся, що всі в Україні невдовзі зможуть повернутися до нормального життя. Розумію, що Україні зараз дуже погано", - сказав Кроуфорд.

Раніше Усик розпочав підготовку до бою з Джошуа.

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