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Усик розпочав підготовку до бою з Джошуа

Сьогодні 13:24 225 0
Олександр Усик прокоментував підготовку до бою з Ентоні Джошуа
Усик розпочав підготовку до бою з Джошуа
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBF, IBO у суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) розпочав підготовку до бою проти Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це розповів сам боксер в Instagram.

"Я приступив до безпосередньої підготовки до поєдинку.

У зв'язку з цим хотів би сказати кілька слів, якими завершив би всі коментарі та висловлювання, з мого боку, щодо військової агресії щодо нашої країни України.

Головним та першочерговим у моєму житті є Православна Віра. І це не просто данина традиції чи зовнішня обрядовість. У вірі, сенс мого життя. Віра – це моє життя, тому що в Церкві Христовій я бачу єдину можливість спасіння своєї грішної душі та надію на життя вічне.

Божа Воля визначила мені народитись у цей час, у цій прекрасній країні, якою я безмежно люблю та бути вірним чадом Української Православної Церкви. Церкви, яка вчить мене любові до ближнього, захисту ближнього та смирення.

Разом з вами переживаючи всі хвилювання, думки та почуття, бачачи як сьогодні відбувається повторення Каїнового гріха, я розумію, що почуття злості та ненависті починає захоплювати мій розум, серце та душу. Тому орієнтуюсь на Предстоятеля нашої Церкви Блаженнішого митрополита Онуфрія, який абсолютно ясно і зрозуміло оцінив усе, що відбувається, назвавши речі своїми іменами. І так само, беру за основу, його духовну настанову, в якій він особливо зазначив, що зараз, у цей трагічний час, треба більше молитися.

Тому, починаючи підготовчий процес, йду в суто духовний, спортивний та інформаційний пост.

Прошу ваших молитов і підтримки, щоб з максимальною віддачею підготуватися до поєдинку, щоб гідно виконати, життєвий спортивний послух, покладений на мене Богом, а через нього прославити нашу неньку Україну та подарувати всім вам гарний поєдинок.

Все буде бог, все буде любов, все буде Україна", – розповів Усик.

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Публикация от Usyk. КОТ. Aleksandr (@usykaa)

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