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Саладуха: Ломаченко відмовився покидати Україну

Вчора 22:42 214 0
Ольга Саладуха прокоментувала рішення Василя Ломченка залишитись в Україні.
Саладуха: Ломаченко відмовився покидати Україну
Фото - gettyimages
#Василь Ломаченко

Джерело - tribuna.com.

Українським спортсменам дозволяють виїхати з України на змагання.

Про це розповіла колишня українська легкоатлетка, а нині народний депутат Ольга Саладуха.

"На останньому комітеті (ВР з питань молоді та спорту - прим) , де був присутній міністр та представники Національного олімпійського комітету, обговорювали це питання. Кому треба – ми це вирішуємо.

Знаємо, що уже виїхали готуватись Михайло Романчук та Андрій Говоров, яким дали таку змогу. Так само Усику Саші. А от Ломаченко відмовився, сказавши, що буде захищати країну. Тобто, ті спортсмени, які хочуть залишитись, залишаються. А інші їм в цьому допомагають. Нашим топ-спортсменам треба дозволяти виїзд за кордон. Вони мають приносити максимум користі Україні", - розповіла Салодуха.

Раніше повідомлялося, що Усик залишив Україну для підготовки до поєдинку з Джошуа.

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