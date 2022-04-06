Чемпіон WBC поділився думками напередодні бою за титул

Джерело - talkSPORT.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (31-0-1, 22 КО) нокаутує обов’язкового претендента Ділліана Вайта (28-2, 19 КО).

Про це він розповів talkSPORT.

"Гей, хлопці, Тайсон Ф’юрі тут. Просто невелике оновлення, щоб ви знали, що в таборі все йде дуже добре, залишилося менше трьох тижнів".

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"Не можу дочекатися, коли побачу всіх вас на великому поєдинку на стадіоні Вемблі. Ділліан Вайт відлетить у нокаут. Із нетерпінням чекаю. Побачу всіх вас там, мої віддані фанати. Нехай благословить вас бог", - сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, Арум спрогнозував переможця бою Ф’юрі - Вайт.