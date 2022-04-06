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Усик: Бокс - це спорт, а війна - виживання

Сьогодні 10:01 112 0
Український боксер розповів про війну України з росією
Усик: Бокс - це спорт, а війна - виживання
#Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Знайомі та друзі чемпіона WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) зникли через війну з росією.

Про це український боксер розповів порталу Blockasset.

"Бокс - це спорт, бокс - це ремесло, а війна - виживання. Я не так багато побачив, дякувати Богу, але те, що я бачив і те, що я знаю від моїх близьких... Деякі мої знайомі та друзі зникли, ми не знаємо, де вони зараз. Багато моїх близьких втратили будинки, своїх знайомих, своїх близьких".

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"Насправді те, що зараз відбувається в Україні – це дуже страшно. Я щодня молюся, щоб це скоріше закінчилося. Бокс у порівнянні з війною - це немовля, це маленька дитина. Війна - це страшна річ, яку не забажаєш навіть ворогові", - сказав Усик

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