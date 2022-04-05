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Кримська влада планує позбавити Усика відзнаки За вірність обов’язку

Сьогодні 16:16 345 0
Рашистська влада забере в українського чемпіона нагороду
Кримська влада планує позбавити Усика відзнаки За вірність обов’язку
#Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Окупаційна влада Криму планує позбавити чемпіона WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) відзнаки За вірність обов’язку.

Про це повідомляє Володимир Константинов, голова окупаційної державної ради.

"Держрада готує проєкт закону республіки Крим, у відповідність до якого ми позбавлятимемо державних нагород осіб, які втратили моральне право носити зазначені нагороди, у тому числі найвищі. Перші прізвища у цьому списку є. Кучма буде позбавлений звання Почесний кримчанин, Куніцин та Усик - відзнаки За вірність обов’язку, - сказав Константинов. 

Варто зазначити, що Усик народився в Сімферополі.

росія веде війну проти України

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