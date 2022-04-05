Кримська влада планує позбавити Усика відзнаки За вірність обов’язку

Окупаційна влада Криму планує позбавити чемпіона WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) відзнаки За вірність обов’язку.

Про це повідомляє Володимир Константинов, голова окупаційної державної ради.

"Держрада готує проєкт закону республіки Крим, у відповідність до якого ми позбавлятимемо державних нагород осіб, які втратили моральне право носити зазначені нагороди, у тому числі найвищі. Перші прізвища у цьому списку є. Кучма буде позбавлений звання Почесний кримчанин, Куніцин та Усик - відзнаки За вірність обов’язку, - сказав Константинов.