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WBC та BGaming надали 100 тис доларів для допомоги українськім дітям

Сьогодні 22:20 99 0
Боксерська організація пожертвувала гроші українським дітям
WBC та BGaming надали 100 тис доларів для допомоги українськім дітям
#WBC

Джерело - Чемпіон.

BGaming та WBC надали 100 тисяч доларів Future Kyiv/Klitschko Foundation для допомоги українським дітям.

Про це розповів мер Києва та ексчемпіон світу Віталій Кличко.

"Я дуже вдячний президенту Сулейману, моїй родині за WBC та нашим друзям BGaming. Ми отримали величезну підтримку з усього світу, і приємно бачити, що світ боксу не забув нас і не відмовився від нас. Ми бачили обстріли шкіл, дитячих будинків, дитячих лікарень".

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"Будьте впевнені, що ми розумно використаємо ці пожертви, щоб допомогти дітям, які найбільше страждають від цієї страшної війни. Діти – наше майбутнє. Ми боремося за їхнє майбутнє і ніколи не відмовимося від цієї боротьби",-  зазначив Віталій Кличко. 

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Допис, поширений Mauricio Sulaiman (@wbcmoro)

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