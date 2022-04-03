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Кличко: Агресор повинен заплатити велику ціну за життя тисячі українців

Вчора 23:37 173 0
Мер Києва розповів про ситуацію в Бучі
Кличко: Агресор повинен заплатити велику ціну за життя тисячі українців
#Віталій Кличко

Джерело - Чемпіон.

Українці не пробачать того, що росіяни зробили з нашими містами та нашими мешканцями.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Те, що ми зараз бачимо в Ірпіні, в Бучі – це жахливі кадри. На жаль, це кадри не з кіно, це реальність. Жахлива реальність. Цивільні люди зі скрученими руками за спиною. Я не розумію жодної людини, яка могла б таке зробити. Але таких кадрів, я переконаний, в українських містах достатньо багато", - заявив політик.

  росія веде війну проти України

"Агресор повинен ще за це заплатити велику ціну – ціну за життя тисячі українців. Ми не пробачимо того, що зроблено з нашими містами, із нашими мешканцями. Звільнені від орків передмістя Києва виглядають жахливо... Напівзруйновані, розграбовані, сповнені смерті, болю і горя".

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"Учора був у Бучі, сьогодні – в Гостомелі. Міста під Києвом, що прийняли на себе удар ворога, який рвався до столиці, доведеться відбудовувати практично заново. А спочатку – розміновувати будинки й вулиці, ховати вбитих російськими звірами мирних мешканців. Але оркам нас не зламати! Ми вистоїмо і відновимо все, що так довго будували і створювали", – сказав Кличко.

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Допис, поширений Віталій Кличко (@vitaliyklitschko)

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