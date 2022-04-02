Камбосос: У Ломаченка є важливіший бій

Абсолютний чемпіон у легкій вазі Джордж Камбосос зізнався, що планував провести титульний поєдинок з українцем Василем Ломаченком.

Про це розповів сам боксер у коментарі FightHype.

"Дивіться, бізнес – це бізнес. На певній стадії переговори про поєдинок із Ломаченком просто пройшли краще. Девін Хейні вистрілив собі в ногу, бо думав, що його відкинули. Він з'явився у твіттері та написав, що погодиться на те саме, що й Ломаченко – такий же гонорар і все інше. Він думав, що ми вже домовились про бій.

Безумовно, зараз у Ломаченка є важливіший бій. Я це дуже поважаю. Сподіваюся, що він та його родина будуть у безпеці. Але тепер на сцену вийшов Девін Хейні. Якщо ти щось сказав, і це побачив світ, то будь людиною слова", – сказав Камбосос.