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Усик: Я переглядав бій з Джошуа 8 або 9 разів

Сьогодні 12:09 104 0
Усик: Я переглядав бій з Джошуа 8 або 9 разів
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - Tipsport.

Чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) поділився спогадами про бій з ексчемпіоном світу Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

"Я переглядав цей бій 8 або 9 разів. Щоразу я записував у своїй книжці, яку веду вже багато років, що я робив неправильно. Я не записував, що я робив правильно. Я записував, що робив неправильно. Згадую, що це був дуже крутий, непростий поєдинок... Слава богу, я переміг.

Тренер дивився бій окремо, я окремо. Потім ми дивимося разом і розуміємо помилки, які робили. Хороші речі, які ми робили, залишаться, але треба стерти з пам’яті погані помилки. Звичайно, ми з тренером та моєю командою розбираємо бій, що у нас виходило, але більше те, що не виходило, щоб це стерти.

Незважаючи на те, що опонент той самий, ми робитимемо якісь нові речі, але також повторюємо те, що у нас добре виходило. Я не знаю, що робитиме Джошуа. 

Я взагалі не думаю про те, що мій опонент робитиме проти мене. Моя мета - робити те, що я напрацьовую в таборі зі своєю командою. Це треба видати у бою. 

Опонент робить у рингу те, що я йому дозволяю робити. Це не тільки я, а й кожен суперник робить те, що йому дозволяють", - сказав Усик.

Нагадаємо у першому поєдинку Усик переміг Джошуа одностайним рішенням суддів.

Раніше Олександр Усик планує витратити гонорар за бій-реванш із британцем Ентоні Джошуа.

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