Усик: Мене зараз цікавить лише допомога Україні

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Олександр Усик планує витратити гонорар за бій-реванш із британцем Ентоні Джошуа.

"Мене зараз точно не цікавлять інші речі - пояс чи щось інше, окрім допомоги Україні. Я вкладу всі свої сили в тренування та зроблю все можливе, щоб підтримати своїх людей так, як вони мене підтримують. Україна переможе.

Які плани після бою? Я обов'язково повернуся до України", - зазначив Усик.