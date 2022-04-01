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Усик: Мене зараз цікавить лише допомога Україні

Сьогодні 15:09 69 0
Український боксер не думає про титули
Усик: Мене зараз цікавить лише допомога Україні
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - CNN.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Олександр Усик планує витратити гонорар за бій-реванш із британцем Ентоні Джошуа.

"Мене зараз точно не цікавлять інші речі - пояс чи щось інше, окрім допомоги Україні. Я вкладу всі свої сили в тренування та зроблю все можливе, щоб підтримати своїх людей так, як вони мене підтримують. Україна переможе.

Які плани після бою? Я обов'язково повернуся до України", - зазначив Усик.

Нагадаємо у будинку Усика оселилися російські окупанти.

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