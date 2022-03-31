Громадяни вільного світу мають створювати економічний тиск на путінську росію.

Про це заявив колишній чемпіон світу Володимир Кличко.

"Перша жертва війни - правда. Це не конфлікт чи спецоперація - це війна. Це сльози, кров, дим, крики та мовчання загиблих. Вільному світу варто не лише надсилати нам співчуття, а й забезпечити захисним озброєнням. Ви також можете допомогти нам на економічному фронті, створюючи тиск та ізолюючи путінську росію, яка розпочала цю кримінальну війну в Україні. Яка продовжується з вашою байдужістю..."

Актуально: Кличко відреагував на відїзд Усика

"Ми повинні зупинити потоки фінансування цієї машини для вбивств. Люди Європи, люди вільного світу. Не час звикати до жахів війни. Героїчний опір українського народу не може продовжуватися вічно. Або ми всі будемо як українці, або ми програємо. Ми або нехтуватимемо нашою єдністю й падемо один за одним, або будемо об’єднані й разом побудуємо світ. Так, ми так і вчинимо", – сказав Кличко.