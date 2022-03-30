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Портер: Камбосос влаштує Хейні важкий бій

Вчора 22:39 193 0
Ексчемпіон світу прокоментував майбутній бій за звання абсолютного чемпіона світу
Портер: Камбосос влаштує Хейні важкий бій
#Джордж Камбосос, #Портер, #Девін Хейні

Джерело - The Porter Way Podcast.

Поєдинок Девіна Хейні (27-0-0, 15 КО) з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО) буде рівним.

Про це повідомляє колишній володар пояса WBC у напівсередній вазі Шон Портер (31-4-1, 17 KO).

"Нікому не буде легко. Ми вже говорили про цей бій, і я сказав, що дуже хочу побачити Девіна проти Камбососа. У легкій вазі цей бій має найбільше значення. І я вважаю його рівним".

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"Я бачив Камбососа. Є речі, які він робить добре. Втім, у нього була купа часу на підготовку до Лопеса. Він був дуже заряджений, чого не можна було сказати про Теофімо. Але я, як і раніше, вважаю, що він влаштує Хейні важкий бій", – сказав Портер.

Раніше Камбосос знайшов заміну Ломаченку на титульний бій.

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