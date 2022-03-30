Красюк: Усик може об'єднати світ навколо України

Джерело - Obozrevatel.com.
Олександр Усик має можливість об'єднати світ навколо України через поєдинок з Ентоні Джошуа.
Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк.
"Усик – це особистість планетарного масштабу. Спорт глобальний, і Сашко має унікальну можливість і світову трибуну для того, щоб закликати весь світ об’єднається навколо України з метою зупинити війну і повернути мир у нашому домі", - заявив промоутер.
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"Вся планета має знати, що Україна – це країна вільних, сильних, високодуховних та вольових людей. Мало хто має можливості донести такі меседжі. І Олександр робить це через спорт".
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"Олександр прийняв непросте, але правильне рішення. Його мета виходить далеко за межі рингу. Моральний дух на висоті, мотивація зашкалює. З Божою допомогою переможемо. Саудівську Аравію ми справді розглядаємо як майданчик для проведення реваншу. Але цифра у 120 млн доларів гонорару не є автентичною", – сказав Красюк.