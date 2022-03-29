Джерело - Daily Mail.

Шейхи з Саудівської Аравії зацікавлені в проведенні поєдинку Олександра Усика (19-0, 13 КО) з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) на території їхньої країни

Про це повідомляє Daily Mail.

Вони хочуть дати 120 млн доларів гонорару для боксерів. Джошуа отримає більшу частину цієї суми, але Усик як чинний чемпіон претендуватиме на 50%. Або навіть на більшу частку через війну.

Ця сума на 40 млн більша, ніж коли шейхи дали 80 млн доларів за бій Джошуа з Енді Руїсом. Також вони платили 50 млн доларів, щоб пілоти Формули-1 приїхали виступати в Джидді на Гран-Прі Саудівської Аравії.

Раніше Красюк назвав можливе місце реваншу Усик - Джошуа.