Коммі: Всі поважають рішення Ломаченка стати на захист своєї країни

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Річард Коммі (30-4, 27 КО) підтримав ексчемпіона в трьох дивізіонах Василя Ломаченка (16-2, 11 КО) у рішенні захищати Україну від російського вторгнення.

"Було честю отримати можливість побитися з таким чемпіоном світового класу, як Ломаченко. Уся повага світу за твоє рішення стати на захист своєї країни.

Гана підтримує Україну в цій війні. Мої молитви разом з усіма постраждалими сім’ями", - зазначив Коммі.