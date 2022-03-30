Коммі: Всі поважають рішення Ломаченка стати на захист своєї країни

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон світу в легкій вазі Річард Коммі (30-4, 27 КО) підтримав ексчемпіона в трьох дивізіонах Василя Ломаченка (16-2, 11 КО) у рішенні захищати Україну від російського вторгнення.
"Було честю отримати можливість побитися з таким чемпіоном світового класу, як Ломаченко. Уся повага світу за твоє рішення стати на захист своєї країни.
Гана підтримує Україну в цій війні. Мої молитви разом з усіма постраждалими сім’ями", - зазначив Коммі.
Переглянути цей допис в Instagram
У грудні 2021 року Ломаченко переміг Коммі рішенням суддів.
Нагадаємо, що Ломаченко відмовився залишати Україну для підготовки до бою з Джорджем Камбососом.