Гірн: Кілька країн хочуть прийняти бій Усик - Джошуа

Джерело - BoxingScene.
Поєдинок Олександр Усик - Ентоні Джошуа хочуть прийняти не лише Саудівська Аравія та Велика Британія.
Про це заявив промоутер Едді Гірн.
"Щодо місця проведення бою ще нічого не вирішено. Є інтерес з Великої Британії та Саудівської Аравії, проте існують і нові пропозиції. У тому числі з США", - сказав Гірн.
Нагадаємо, після вторгнення російської армії в Україну Усик повернувся до країни і вступив до лав територіальної оборони Києва.
Однак через деякий час боксер все ж таки прийняв рішення покинути країну і почати підготовку до реваншу. Усик зазначив, що так він більше допоможе Україні у цей непростий час.
Раніше Володимир Кличко прокоментував рішення Усика залишити Україну заради підготовки до реваншу з Джошуа.