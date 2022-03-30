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Гірн: Кілька країн хочуть прийняти бій Усик - Джошуа

Сьогодні 09:25 202 0
Бій має відбутися у червні 2022 року
Гірн: Кілька країн хочуть прийняти бій Усик - Джошуа
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - BoxingScene.

Поєдинок Олександр Усик - Ентоні Джошуа хочуть прийняти не лише Саудівська Аравія та Велика Британія.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Щодо місця проведення бою ще нічого не вирішено. Є інтерес з Великої Британії та Саудівської Аравії, проте існують і нові пропозиції. У тому числі з США", - сказав Гірн.

Нагадаємо, після вторгнення російської армії в Україну Усик повернувся до країни і вступив до лав територіальної оборони Києва.

Однак через деякий час боксер все ж таки прийняв рішення покинути країну і почати підготовку до реваншу. Усик зазначив, що так він більше допоможе Україні у цей непростий час.

Раніше Володимир Кличко прокоментував рішення Усика залишити Україну заради підготовки до реваншу з Джошуа.

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