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Усик ухвалив рішення щодо бою з Джошуа - Гірн

Вчора 19:43 1322 0
Едді Гірн прокоментував бій Джошуа - Усик
Усик ухвалив рішення щодо бою з Джошуа - Гірн
Фото - gettyimages
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - sport.ua.

Бій-реванш чемпіона світу WBA, IBF, WBO і IBO у суперважкій вазі Олександра Усика з Ентоні Джошуа відбудеться у червні.

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.

"Я тепер практично впевнений, що бій відбудеться у червні. Найближчим часом з промоутером Олександром Красюком говоритимемо про фіналізацію дати бою.

Очевидно, що рішення ухвалено, бій відбудеться у червні. Думаю, скоро Усик почне свій тренувальний табір", - сказав Гірн.

Раніше повідомлялося, що Усик залишив Україну для підготовки до поєдинку.

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