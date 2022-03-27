Кличко: Третя світова вже почалася в Україні

Джерело - Чемпіон.
Україна захищає демократичні принципи та свободу усього світу.
Про це заявив колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко.
"Ми, українці, боремося за нашу свободу та демократичні принципи, які ми поділяємо разом із нашими союзниками. Нам потрібна підтримка. Зараз нам потрібна гуманітарна допомога та військова техніка. Нам потрібно багато всього й у великій кількості. Я обіцяю, що ми, українці, повернемо в рази більше, бо ми захищаємо не лише Україну, а й світ".
Росія веде війну проти України
"Якщо ми говоримо про Третю світову війну, якої всі дуже бояться, то вона вже почалася в Україні. Це безглузда війна, яку розв’язала путінська Росія, вбиваючи людей та фактично розпочавши геноцид українського народу. Їхня пропаганда каже, що українці – це помилка історії. Просто послухайте це: ми не повинні існувати, ми помилка історії. Цей абсурд має скінчитися. І чим швидше це станеться, тим краще", - сказав Кличко.