Кличко: Третя світова вже почалася в Україні

Колишній чемпіон світу звернувся до цивілізованого світу

Джерело - Чемпіон.

Україна захищає демократичні принципи та свободу усього світу.

Про це заявив колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко.

"Ми, українці, боремося за нашу свободу та демократичні принципи, які ми поділяємо разом із нашими союзниками. Нам потрібна підтримка. Зараз нам потрібна гуманітарна допомога та військова техніка. Нам потрібно багато всього й у великій кількості. Я обіцяю, що ми, українці, повернемо в рази більше, бо ми захищаємо не лише Україну, а й світ".

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