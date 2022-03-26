Промоутер назвав дату реваншу Усик - Джошуа

Реванш між чемпіоном у суперважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО) та ексчемпіоном Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) може відбутися у червні.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"У нас було чотири чи п’ять пропозицій з усього світу щодо місця проведення бою. Це фактично роздільний бій, тому всі хочуть знати пропозиції, які надходять.

Ми хотіли би провести реванш у Великій Британії, але було багато значних пропозицій щодо організації бою за кордоном. У нас були пропозиції з кількох країн Близького Сходу, Америки, Великої Британії.

Ми повинні сісти з Алексом Красюком і обговорити ті пропозиції, які у нас були, і обрати, із якою з них треба рухатися далі.

Ми хочемо, щоб бій відбувся до кінця червня, тож, ймовірно, реванш буде в середині або кінці місяця, найпізніше – у першу суботу липня, 2 числа", – сказав Гірн.