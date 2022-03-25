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Усик пояснив важливість бою з Джошуа для України

Сьогодні 19:46 215 0
Олександр Усик прокоментував рішення виїзду з України
Усик пояснив важливість бою з Джошуа для України
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Чемпіона WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик пояснив, чому вирішив залишити Україну та розпочати підготовку до реваншу з ексчемпіоном Ентоні Джошуа.

Про це розповів сам боксер.

"Я прийняв рішення почати підготовку на матч-реванш з Ентоні Джошуа, таким чином я більше і краще допоможу своїй країні, ніж я стоятиму в теробороні і бігатиму з автоматом Києвом.

Дуже велика кількість моїх близьких друзів зателефонувала мені та підтримала в цьому.

Все буде Україна. Усім добра", – відзначив Усик.

Нагадаємо, стало відомо, коли і де може відбутися реванш Усик - Джошуа.

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