Усик пояснив важливість бою з Джошуа для України

Олександр Усик прокоментував рішення виїзду з України

Джерело - Чемпіон.

Чемпіона WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик пояснив, чому вирішив залишити Україну та розпочати підготовку до реваншу з ексчемпіоном Ентоні Джошуа.

Про це розповів сам боксер.

"Я прийняв рішення почати підготовку на матч-реванш з Ентоні Джошуа, таким чином я більше і краще допоможу своїй країні, ніж я стоятиму в теробороні і бігатиму з автоматом Києвом. Дуже велика кількість моїх близьких друзів зателефонувала мені та підтримала в цьому. Все буде Україна. Усім добра", – відзначив Усик.

Нагадаємо, стало відомо, коли і де може відбутися реванш Усик - Джошуа.