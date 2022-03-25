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Стало відомо, коли і де може відбутися реванш Усик - Джошуа

Сьогодні 13:09 179 0
Команди боксерів ведуть активні переговори про другий поєдинок
Стало відомо, коли і де може відбутися реванш Усик - Джошуа
Фото Getty Images
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - Mirror.

Керівник промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн веде активні переговори щодо організації другого бою між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.

Про це заявив сам промоутер.

"Вчора в мене була розмова з Красюком, а також ми плануємо провести переговори і сьогодні. План полягає в тому, щоби почати працювати над червневим боєм.

Ми мали чотири або п'ять пропозицій з усього світу. Звичайно, ми хотіли б провести його знову у Великій Британії, але є дуже цікаві та великі пропозиції, щоб провести його за кордоном.

Ми мали пропозиції з Близького Сходу. Я навіть сказав би пропозиції від декількох країн Близького Сходу, а також Америка, Велика Британія. Ми маємо сісти з Олександром Красюком та обговорити все це. Розглянути кожну пропозицію та вибрати, які з них нам підходять. Ми рухаємося вперед.

Плануємо, щоб бій відбувся до кінця червня. У середині або наприкінці червня, можливо в перший тиждень цього місяця - 2 червня", - зазначив Гірн.

Раніше повідомлялося, що Усик залишив Україну для підготовки до поєдинку.

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