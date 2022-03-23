Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 17:51 32188
Захарєєв виграв золоту медаль на чемпіонаті Європи
Вчора 21:27 379
Шаботову виключили зі складу збірної України
Вчора 20:27 1063
ДБР розслідує виїзд Суркісів з України
Вчора 17:15 970
Віталій Кличко: У нас лише одне послання росіянам: геть із України
Вчора 15:09 466
У Маріуполі через обвал будинку загинула 11-річна гімнастка
Вчора 14:09 633
Кополовець: Луческу краще закінчити з футболом після слів, що спорт у росії не повинен страждати
Вчора 08:55 759
Усику дозволили виїхати з України для бою з Джошуа
22.03.2022 22:39 632
Костюк з перемоги стартувала на турнірі у Маямі
22.03.2022 20:25 545
Матч Динамо – Спортінг відбудеться у Бухаресті
22.03.2022 19:12 942 1
Прямі трансляції

Дон Кінг підтримав президента України

Вчора 22:48 176 0
Легендарний промоутер прокоментував російську-українську війну
Дон Кінг підтримав президента України
Фото - gettyimages
#Володимир Зеленський, #Дон Кінг

Джерело - sportarena.com.

Американський промоутер Дон Кінг висловив захоплення українськими боксерами, які захищають Україну та президентом Володимиром Зеленським.

Про це розповів сам промоутер.

"Я говорив з Усиком, і він сказав: "Я повернуся, щоб боротися за свою країну. Немає нічого важливішого, ніж моя честь, моя сім'я, моя країна та свобода". Він просто відмовився від чека, хоча перед цим влаштував нищівний апсет.

Брати Кличко, Віталій та Володимир, сказали Канело, щоб він не бився з Біволом, бо той росіянин, щоб він не підтримував росію. Я отримую листи від усіх українців. І я підтримую цього хлопця, Зеленського, який сказав: "Свобода чи смерть", - заявив Кінг.

Читайте також: Кополовець: До Зеленського у нас не було президента-патріота, а всі п######и

Коментарі ()
Популярне зараз
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 32188
ДБР розслідує виїзд Суркісів з України ДБР розслідує виїзд Суркісів з України 970
Шаботову виключили зі складу збірної України Шаботову виключили зі складу збірної України 1063
Визначився кошик збірної України при жеребкуванні ЧС-2022 Визначився кошик збірної України при жеребкуванні ЧС-2022 1144
Домрачева заступилася за російських та білоруських спортсменів, що потрапили під санкції Домрачева заступилася за російських та білоруських спортсменів, що потрапили під санкції 1432
Клімас: Усику не потрібен дозвіл залишити Україну Клімас: Усику не потрібен дозвіл залишити Україну 954
Рекомендуємо
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 172284 6
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 9157 3
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 26684 2
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 15389 2
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 23762
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 10598