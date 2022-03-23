Американський промоутер Дон Кінг висловив захоплення українськими боксерами, які захищають Україну та президентом Володимиром Зеленським.

Про це розповів сам промоутер.

"Я говорив з Усиком, і він сказав: "Я повернуся, щоб боротися за свою країну. Немає нічого важливішого, ніж моя честь, моя сім'я, моя країна та свобода". Він просто відмовився від чека, хоча перед цим влаштував нищівний апсет.

Брати Кличко, Віталій та Володимир, сказали Канело, щоб він не бився з Біволом, бо той росіянин, щоб він не підтримував росію. Я отримую листи від усіх українців. І я підтримую цього хлопця, Зеленського, який сказав: "Свобода чи смерть", - заявив Кінг.