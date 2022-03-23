Кополовець: До Зеленського у нас не було президента-патріота, а всі п######и

Колишній гравець Карпат Михайло Кополовець поділився думкою про президента України Володимира Зеленського.

"Кожен до Зеленського продавав цю країну - що Янукович, що Кучма, Порошенко, Кравчук. Ці люди здавали Московії нашу країну. Єдина людина, хто щось... Єдина, яка з нічого зараз - за рахунок людей, мотивації, об’єднання. Без оснащення армії, без зброї ми цих бомжів зупиняємо.

Агентури повно - вона осіла тут, фінансувалась. Могла б така агентура бути в Білорусі чи Росії? Ні, їх би розстрілювали. А у нас нормально. Правильно говорив Кузьма Скрябін, бо в нас не було президента-патріота, а всі п######и.

Наша армія розкрадена, в жахливому стані. Звісно, важко нам, люди гинуть - той своїм тілом закрив, той підірвався, той кинувся на танк, бо немає чим. Дуже печально, На ходу наша армія стала коштом людей, волонтерів. Десь так.

Дії Зеленського? Людина ніколи не була в політиці, думали, він втіче. А ви уявляєте, який у людини прихований потенціал? Гордість бере, дай бог, щоб в нього все вийшло", - сказав Кополовець.