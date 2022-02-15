Кличко допоміг 19-річному чемпіону світу з квартирою

Український чемпіон отримав квартиру

Джерело - Чемпіон.

Завдяки підтримці Віталія Кличка, Кирила Шевченка та Андрія Стріхарського чемпіону світу-2021 Юрію Захарєєв отримає сертифікат на двокімнатну квартиру в Києві.

Кілька місяців тому мер столиці Віталій Кличко Віталій Кличко привітав киянина Дмитра Баблюка зі срібною медаллю чемпіонату Європи з боксу серед молоді, а також нашого юного чемпіона світу серед чоловіків Юрія Захарєєва, уродженця Білгорода-Дністровського Одеської області.

Віталій Володимирович зустрівся з чемпіонами та їхніми тренерами в мерії, у себе в кабінеті.

Поспілкувався з хлопцями, поділився досвідом, як він добився успіхів у боксі та в житті.

Дав поради та настанови, аби наші чемпіони змогли досягнути ще більших висот.

Зустріч тривала близько години, разом дивилися й фінальний бій Юрія в Белграді. Поговорили про проблеми українського боксу, яких сьогодні багато. Про те, що відбувається у світовому боксі, як винагороджують спортсменів.

Після цього Федерація Одеської області попросила Віталія Кличка допомогти з житлом у Києві для нашого чемпіона світу через те, що той часто проводить збори в Кончі-Заспі.

Мер сказав, що подумає, як це зробити, й поговорить із меценатами, київськими бізнесменами. Тож він попросив президента Федерації боксу міста Києва Кирила Шевченка теж долучитися до вирішення цього питання.

І ось, кілька місяців потому, завдяки мерові нашого міста проблему владнали!

Спільними зусиллями міського голови Віталія Кличка, бізнесмена-забудовника Андрія Стрихарського (компанія Status Group) і президента Київської федерації боксу Кирила Шевченка. Кожен із цих людей зробив усе можливе аби Юрій Захареєв став щасливим власником квартири в Києві.

Раніше Захарєєву подарували новий позашляховик.