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Клімас: Усику не потрібен дозвіл залишити Україну

Сьогодні 12:09 306 0
Менеджер українця зробив жорсткий випад на адресу американського інсайдера
Клімас: Усику не потрібен дозвіл залишити Україну
#Олександр Усик

Джерело - sport.ua.

Менеджер Егіс Клімас вкрай незадоволений оглядачем ESPN Майком Копінджером, який заявив, нібито уряд України дозволив об'єднаному чемпіону хевівейту Олександру Усику (19-0, 13 КО) залишити країну заради підготовки до реваншу з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

"Ах ти, у** ок! Припиняй постити фейки про моїх боксерів. Я до тебе звертаюсь! Тримайся подалі від усіх моїх бійців! Розумник, бл**ь, давай я тобі дещо розповім. Насамперед Усику не потрібні якісь "спеціальні дозволи" для того, щоб залишити країну, оскільки він є батьком трьох дітей. І це прописано в українському законі.

Ти б спочатку навчився перевіряти факти, перш ніж писати будь-яку брехню", - сказав Клімас.

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