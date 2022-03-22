Усику дозволили виїхати з України для бою з Джошуа

Джерело - tribuna.com.
Чемпіон світу WBA, IBF, WBO і IBO у суперважкій вазі Олександр Усик отримав дозвіл покинути Україну під час війни для підготовки до реваншу з ексчемпіоном Ентоні Джошуа.
Про це повідомляє Майк Коппінджер.
"Олександр Усик отримав дозвіл від міністра спорту України покинути країну під час війни і розпочне тренувальні збори до літнього матчу-реваншу з Ентоні Джошуа в об’єднавчому поєдинку у суперважкій вазі, повідомляють джерела ESPN", – написав Коппінджер.
Раніше Ломаченко відмовився від бою з Камбососом та прийняв рішення залишитися в Україні.