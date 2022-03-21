Український боксер Тарас Шелестюк (19-0-1, 11 КО) розповів, як початок війни вплинув на його підготовку до бою з Габріелем Маестре (4-0-1, 3 КО).

"Було важко психологічно, тому що останні два-три тижні перед боєм найважчі, відбувається накопичення втоми за весь табір, зганяння ваги, останні важкі спаринги. Потрібно було висипатися, але виходило лягати спати не раніше 2-ї ранку (через різницю в часі з Україною), а о 6-й уже був підйом на тренування. Так що два тижні спав по 3-4 години на день. Весь час був на телефоні з рідними. Хоча два-три тренування на день трохи допомагали відволіктися від негативних думок.

Яким був моральний стан, коли виходив на бій? Коли приїхав до Монреалю на поєдинок, то стан був добрим, намагався не читати новини, тільки розмовляв з мамою. Настрій був бойовий, вірив у свою перемогу. Розумів, що своїм поєдинком можу ненадовго відвернути жителів України від цього жаху, гідно уявити свою країну. Цей бій - це перемога для всього українського народу.

Я пишаюся нашими людьми. Для мене вони супергерої у реальному житті. Я щодня це говорю своїй мамі та батькам своєї дружини, що вони герої. Це так і є. Вся країна згуртувалася і бореться за свою свободу та світле майбутнє. Велика повага до нашого президента і всіх тих, хто залишився в Україні, а не втік і не зрадив нашу країну.

Яка думка: коли завершиться війна? Хочеться, щоб це закінчилося, якнайшвидше. Щоб люди перестали гинути на цій війні, бо кожна смерть українця - це трагедія. Вірю у перемогу України, але коли і як це закінчиться, найімовірніше, ніхто не зможе сказати точно", - сказав Шелестюк.