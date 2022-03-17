Редкач: Ломаченко хоче залишити Україну? Фейк, Лома залишається вдома

Відомий боксер спростував інформацію, що Василь незабаром полетить на бій із Камбососом

Джерело - Чемпіон.

Відомий український боксер Іван Редкач прокоментував інформацію про те, що команда Василя Ломаченка шукає можливість, щоб Лома залишив Україну та розпочав підготовку до бою проти абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Джорджа Камбососа.

Напередодні сайт ESPN повідомив, що табір Ломаченка бажає, щоб боксера випустили з України, незважаючи на військовий стан, згідно з яким територію країни заборонено залишати чоловікам віком від 18 до 60 років.

Спочатку Редкач звернувся до соціальних мереж до Камбососа.

"Джордж Камбосос, знову твій час, брате", - написав Іван Редкач на своїй сторінці в Twitter.

Потім Редкач заявив, що інформація про бажання Ломаченка покинути Україну не відповідає дійсності.

"Фейкові новини. Лома залишається вдома", - додав Редкач.