Редкач: Ломаченко хоче залишити Україну? Фейк, Лома залишається вдома

Відомий український боксер Іван Редкач прокоментував інформацію про те, що команда Василя Ломаченка шукає можливість, щоб Лома залишив Україну та розпочав підготовку до бою проти абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Джорджа Камбососа.

Напередодні сайт ESPN повідомив, що табір Ломаченка бажає, щоб боксера випустили з України, незважаючи на військовий стан, згідно з яким територію країни заборонено залишати чоловікам віком від 18 до 60 років.

Спочатку Редкач звернувся до соціальних мереж до Камбососа.

Потім Редкач заявив, що інформація про бажання Ломаченка покинути Україну не відповідає дійсності.

Sources: Vasiliy Lomachenko agreed to a deal to fight George Kambosos, but he’s working security detail on the Ukraine border. Efforts being made to allow Loma to leave for training camp so undisputed title fight can proceed June 5 in Australia https://t.co/Ph7SWQFwLJ