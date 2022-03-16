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Ломаченка хочуть вивезти з України для титульного бою з Камбососом

Сьогодні 11:11 128 0
Бій Ломаченко - Камбосос може відбутися
Ломаченка хочуть вивезти з України для титульного бою з Камбососом
Фото - gettyimages
#Джордж Камбосос, #Василь Ломаченко

Джерело - suspilne.media.

Команда українського боксера Василя Ломаченка працює над тим, щоб вивезти його з країни для проведення титульного бою проти австралійця Джорджа Камбососа.

Про це повідомляє ESPN.

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Ломаченко повернувся в Україну після повномасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. І вступив у лави територіальної оборони рідного міста Білгород-Дністровський.

Перед вторгненням Росії в Україну Ломаченко був претендентом на титульний бій проти Камбососа. Український боксер попередньо навіть погодився на умови його проведення.

Бій між Ломаченко та Камбососом все ще може відбутися, про що повідомляв промоутер українця Боб Арум. Однак часові рамки для ухвалення остаточного рішення обмежені: команді Ломаченка дали час до кінця тижня.

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