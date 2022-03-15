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Арум: У Ломаченка та Камбососа була домовленість про бій

Сьогодні 11:14 245 0
Боб Арум прокоментував бій Ломаченко - Камбосос
Арум: У Ломаченка та Камбососа була домовленість про бій
Фото - gettyimages
#Джордж Камбосос, #Василь Ломаченко, #Боб Арум

Джерело - isport.ua.

Команди Василя Ломаченка та абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Джорджа Камбососа домовились про проведення поєдинку, однак через вторгнення росії в Україну бій може не відбутися.

Про це розповів промоутер Боб Арум.

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"Ми вже про все домовилися. Лу надіслав нам листа, в якому сказав, що готовий протриматися деякий час, а потім він піде далі. При цьому він подякував нам за сумлінні переговори.

Якщо все не вирішиться до кінця тижня, Лу доведеться шукати інші варіанти для свого бійця. Камбосос зустрінеться з іншим суперником, і, сподіваюся, він переможе, а потім Джордж зможе провести бій з Ломаченком, пізніше цього року. Звичайно, якщо конфлікт в Україні буде закінчено", - відзначив Арум.

Нагадаємо, Ломаченко вступив до лав тероборони.

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