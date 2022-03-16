Валлін викликав Джошуа на бій

Шведський суперважковаговик Отто Валлін готовий битися з ексчемпіоном світу Ентоні Джошуа.

Про це розповів сам боксер.

"Чи повинен мені Едді Гірн чи ні, але я вважаю, що дійсно заслуговую на цей бой. Я найкращий варіант, без сумнівів. І це точно найбільша можливість для мене.

У дивізіоні немає бійця, який більше був би схожий на Усика. Я – шульга, і в мене європейський стиль. Ми досить схоже боксуємо. Так, і Ортіс лівша, але має кубинський стиль. Та й до того ж, у бою з Чарльзом Мартіном він виглядав не дуже добре", - відзначив Валлін.