Головне
Журналіст Чемпіона закликав спортивну спільноту викинути російських функціонерів на смітник історії
14.03.2022 19:59 3150
Легендарний український тенісист пройшов військову підготовку в Туреччині та повернувся до Києва захищати Батьківщину
Сьогодні 16:07 173
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 21:50 26427
Директор Полісся: Заяву на вступ до територіальної оборони написав на другий день війни
Вчора 18:54 293
Володимир Кличко: Ми захищатимемо Україну до останньої краплі крові
Вчора 17:25 815
Відомий український журналіст продовжує рекламувати рашистську букмекерську контору
Вчора 14:58 1951
Керівництво УАФ змінило дислокацію через напад росії
Вчора 14:31 483
Ахметов втратив 9,5 млрд доларів після початку війни
Вчора 10:55 977
Сабоніс: Більше ніколи в житті не повіримо брехунам росіянам
14.03.2022 21:09 1861
Каспаров розповів, за яких умов впаде режим путіна
14.03.2022 20:09 3777
Прямі трансляції

Валлін викликав Джошуа на бій

Сьогодні 15:11 172 0
Отто Валлін прокоментував бій з Ентоні Джошуа
Валлін викликав Джошуа на бій
Фото - gettyimages
#Валлін, #Едді Гірн, #Ентоні Джошуа

Джерело - isport.ua.

Шведський суперважковаговик Отто Валлін готовий битися з ексчемпіоном світу  Ентоні Джошуа.

Про це розповів сам боксер.

"Чи повинен мені Едді Гірн чи ні, але я вважаю, що дійсно заслуговую на цей бой. Я найкращий варіант, без сумнівів. І це точно найбільша можливість для мене.

У дивізіоні немає бійця, який більше був би схожий на Усика. Я – шульга, і в мене європейський стиль. Ми досить схоже боксуємо. Так, і Ортіс лівша, але має кубинський стиль. Та й до того ж, у бою з Чарльзом Мартіном він виглядав не дуже добре", - відзначив Валлін.

Нагадаємо, Джошуа може побитися з Вайлдером замість Усика.

Коментарі ()
Популярне зараз
Аякс - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Аякс - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 5094
Бенфіка Яремчука переграла Аякс та вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів Бенфіка Яремчука переграла Аякс та вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів 1160
Шаботова не виступить на чемпіонаті світу з фігурного катання Шаботова не виступить на чемпіонаті світу з фігурного катання 5711
Захисник Динамо та форвард Зорі тренуються з Боруссією Захисник Динамо та форвард Зорі тренуються з Боруссією 1070
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 26427
Манчестер Юнайтед - Атлетіко - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Манчестер Юнайтед - Атлетіко - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 5193
Рекомендуємо
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 10829 2
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 13190
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 19255 1
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 71334 2
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 57082
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 156718 5