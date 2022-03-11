Джошуа може побитися з Вайлдером замість Усика

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) наступний бій може провести у Деонтеєм Вайлдером.

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.

"Є кілька варіантів, але якщо запитати Ентоні, він вибере Вайлдера. Це великий бій. І це не можна буде назвати проміжним боєм перед Усиком.

Серед інших кандидатів є Валлін, Ортіс та Джойс", - сказав Гірн.