Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 21:04 23179
Кличко: Росіяни, вас усіх ми називаємо орками. Усіх!
Сьогодні 19:19 271
Казік виграв золоту медаль Паралімпіади-2022
Сьогодні 09:36 568
Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022
Сьогодні 09:28 73325 4
Шишкова завоювала третю золоту медаль на Паралімпіаді-2022
Сьогодні 09:22 577
Дитячий футбольний тренер посмертно отримав звання Героя України
Сьогодні 09:09 962
Вовчинський здобув бронзову медаль Паралімпіади-2022
Сьогодні 08:55 277
Радь став срібним призером Паралімпіади-2022
Сьогодні 08:40 273
Ляшенко завоювала золоту медаль на Паралімпіаді-2022
Сьогодні 08:08 431
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022
Сьогодні 06:10 13848
Прямі трансляції

Джошуа може побитися з Вайлдером замість Усика

Сьогодні 20:30 164 0
Ентоні Джошуа шукає заміну Олександру Усику
Джошуа може побитися з Вайлдером замість Усика
Фото - gettyimages
#Вайлдер, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - sport.ua.

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) наступний бій може провести у Деонтеєм Вайлдером.

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.

"Є кілька варіантів, але якщо запитати Ентоні, він вибере Вайлдера. Це великий бій. І це не можна буде назвати проміжним боєм перед Усиком.

Серед інших кандидатів є Валлін, Ортіс та Джойс", - сказав Гірн.

Олександр Усик зараз перебуває в Україні, тому його реванш з Джошуа найближчим часом не відбудеться.

Раніше дружина Усика різко звернулася до путіна.

Коментарі ()
Популярне зараз
Тимощука підозрюють у співпраці з ФСБ Тимощука підозрюють у співпраці з ФСБ 2502 1
Легенда київського Динамо разом із родиною зміг евакуюватись із Гостомеля Легенда київського Динамо разом із родиною зміг евакуюватись із Гостомеля 3603
Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 73325 4
Береза: Наші козирі гірші за ядерний вибух Береза: Наші козирі гірші за ядерний вибух 2394
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 23179
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 13848
Рекомендуємо
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 10742 2
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 156515 5
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 5368
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 15707
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 6040 1
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 14206 12