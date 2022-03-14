Кличко: Ніколи не віддамо Київ росіянам

Вічний чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі та міський голова Києва Віталій Кличко готовий до оборони столиці від російської армії.

Про це розповів сам чиновник.

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"Зараз я відповідаю за надання послуг: тепло, електрика, вода, газ, але я разом з усіма, з усіма, хто бореться. Якщо знадобиться, я візьму зброю і захищатиму наші сім’ї, нашу країну.

На цю мить місто залишили жінки та діти, а чоловіки залишаються у Києві. Ми вважаємо, що зараз у Києві залишилося близько двох мільйонів людей. Київ – одне з найбільших міст у Східній Європі.

Зараз ми збудували у Києві форпост. Я можу всім пообіцяти, що ми ніколи не здамося. Ми будемо боротися і ніколи не віддамо наше рідне місто росіянам", – сказав Кличко.