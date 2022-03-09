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Кличко: Бівола не повинні допускати до бою з Канело

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Кличко: Бівола не повинні допускати до бою з Канело
#Бівол, #Сауль Канело Альварес, #Володимир Кличко

Джерело - tribuna.com.

Росіянину Дмитру Біволу мають заборонити виходити на бій з Саулем Альваресом.

Про це розповів колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко.

"Бівола мають допустити до бою з Канело у травні? Абсолютно ні. Кожна санкція не має нічого проти окремих осіб чи спортсменів. Вони стосуються політиків Росії, а кожен представник цієї країни мусить перебувати під санкціями. Таким чином ми показуємо Росії, що світ проти цієї безглуздої війни. У цій війні немає нічого хорошого, – сказав Кличко.

Бій Канело – Бівол заплановано на 7 травня.

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