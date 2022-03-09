Кличко: Бівола не повинні допускати до бою з Канело

Росіянину Дмитру Біволу мають заборонити виходити на бій з Саулем Альваресом.

Про це розповів колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко.

"Бівола мають допустити до бою з Канело у травні? Абсолютно ні. Кожна санкція не має нічого проти окремих осіб чи спортсменів. Вони стосуються політиків Росії, а кожен представник цієї країни мусить перебувати під санкціями. Таким чином ми показуємо Росії, що світ проти цієї безглуздої війни. У цій війні немає нічого хорошого, – сказав Кличко.